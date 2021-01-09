غضب بطائرة "الميرنغي".. والسبب "فيلومينا"

تسببت العاصفة الثلجية التي تضرب إسبانيا في تأخّر رحلة لاعبي فريق ريال مدريد مدة طويلة، وذلك خلال توجههم إلى بامبلونا لملاقاة أوساسونا، السبت.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد ظلّت طائرة ريال مدريد في أرض المطار لمدة 4 ساعات، قبل منحها الإذن بالإقلاع عبر أحد مدارج المطار، والتي بدأت السلطات بإغلاق قسم منها بسبب العاصفة التي تضرب إسبانيا.

وقرّرت إدارة "المرينغي" السفر قبل يوم من موعد لقاء الفريق مع أوساسونا، تحسبا لأي تأخير قد ينجم عن الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.

ووفق الصحيفة الإسبانية فقد شعر لاعبو "النادي الملكي" بالقلق بعد تأخر إقلاعهم لساعات، وازداد غضبهم بعد فشل المحاولات التي سعت لتأجيل المباراة.

وسمحت السلطات في المطار بإقلاع طائرة "كتيبة زين الدين زيدان" بعد ذوبان الجليد الذي تشكّل على أرضية مدرج الإقلاع.

وتسبب تساقط الثلوج بغزارة أثناء العاصفة "فيلومينا" بمحاصرة آلاف السائقين الإسبان في سياراتهم الجمعة، وسط إغلاق كثير من الطرق ومطار العاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت سلطات المرور إن الطريقين السريعين إم-30 وإم-40 قرب مدريد كانا ضمن ما يربو على 400 طريق عرقلت فيها الثلوج سير السيارات.

ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية، حسبما ذكرت "رويترز".

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد على تويتر "بسبب الظروف الجوية السيئة، يتم تحويل الرحلات الجوية من مطار مدريد باراخاس".

وواجهت مدريد وثمانية أقاليم أشد تحذير من الطقس للمرة الأولى منذ إنشاء نظام التحذير من الطقس في عام 2007.

وأشارت السلطات إلى أنها أغلقت المتنزهات الكبرى في مدريد، بما في ذلك حديقة ريتيرو الشهيرة الملاصقة لمتحف برادو كإجراء احترازي.

وجرى تعليق خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة بين مدريد ومدينتي أليكانتي وبلنسية في جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية أنها سجلت درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت 35.6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال إسبانيا.

ومن جانبها، قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان، إن المباراة المقررة اليوم السبت بين أتليتيكو مدريد وضيفه أتليتيك بيلباو، تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تأثيرات عاصفة ثلجية تتعرض لها إسبانيا.

وأفادت الرابطة بأنها اتخذت قرار التأجيل "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي سببته العاصفة في أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة، والتأثير المؤكد للعاصفة على الملعب"، مضيفة أنها ستحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق.