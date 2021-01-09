العاصفة الثلجية تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو التي كانت مقررة مساء السبت، في العاصمة ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الليغا، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ولم تتمكن طائرة الفريق الباسكي من الهبوط في مدريد بسبب العاصفة الثلجية، واضطر للعودة إلى بلباو.

وقالت رابطة "لا ليغا" في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر" أنه تم تأجيل المباراة بين الفريقين بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة التي سببتها الثلوج الكثيفة.

ونقلت "فرانس برس" عن البيان "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الناجم عن العاصفة التي اجتاحت جزءا كبيرا من شبه الجزيرة الأيبيرية، مما تسبب في إغلاق مطار مدريد باراخاس، واستحالة وجود الملعب (واندا ميتروبوليتانو) في ظروف اللعب المثلى، طلبت "لا ليغا"، بعد الاتصال بكلا الناديين، من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تأجيل المباراة".

وأشار البيان إلى أن لجنة المسابقات وافقت على الطلب، وأنه وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة في الأيام المقبلة.

ويتصدر أتلتيكو ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه جاره ريال مدريد حامل اللقب الذي لعب مباراتين أقل، فيما يحتل بلباو المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وتسببت العاصفة الثلجية التي ضربت إسبانيا، يوم الجمعة، وهي الأسوأ منذ 50 عاما في فوضى عارمة في البلاد ما أدى إلى انقطاع السبل أمام مئات السيارات وشل الحركة.