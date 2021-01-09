عاجل.. عقيلة صالح ينفى إرساله مبعوثا لـ تركيا: لا نتلقى أوامر من أحد

جدة - نرمين السيد - نفى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ما تناولته عدد من وسائل الإعلام، حول إرساله مبعوثًا شخصيًا إلى أنقرة، وما ذكره المدعو باكير اتاجان، عضو الحزب الحاكم فى تركيا على قناة "العربية الحدث" بأنه أرسل مبعوثًا شخصيًا إلى أنقرة للتسول وتلقى الأوامر.





وأضاف رئيس مجلس النواب: "نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها"، موضحًا: "نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع فى خطواتنا أول بأول". كما أكد المستشار عقيلة صالح، على أن "مصلحة الشعب الليبى فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذى لن نحيد عنه". واختتم رئيس مجلس النواب تصريحه، قائلا: "لن نتردد فى التواصل مع الدول الفاعلة فى ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية".

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