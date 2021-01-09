حريق يودي بحياة 10 أطفال حديثي الولادة في الهند

أدى حريق هائل شب في مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، اليوم السبت، إلى مصرع 10 أطفال حديثي الولادة، وفق الطبيب الهندي، برامود خانداتي، وسط حزن مسؤولين سياسيين كبار حول هذه الخسارة.
وأفاد برامود خانداتي بأن "حريقا اندلع عند الثانية من صباح اليوم (20:30 مساء أمس الجمعة بتوقيت غرينتش) في المستشفى، وتم إنقاذ سبعة، من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى".
في حين قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تويتر: "مأساة موجعة للقلب في بهاندرا بولاية مهاراشترا، حيث فقدنا أرواحا صغيرة ثمينة".
وأضاف: "أتقدم بالتعازي لجميع الأسر المكلومة، وأرجو أن يتعافى المصابون في أقرب وقت".
كما أعرب سياسيون آخرون عن حزنهم تجاه هذه الحادثة، من بينهم زعيم المعارضة، راهول غاندي، بحسب "رويترز".
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