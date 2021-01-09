خطير.. وضع نتنياهو وأسرته في غرفة مغلقة لأسباب أمنية.. تفاصيل

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، تفاصيل حادثة خطيرة وُضع على أثرها رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، فى غرفة مغلقة برفقة أسرته، بإشراف جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"؛ لأسباب أمنية.
وقالت "معاريف"، إن محتجين إسرائيليين حاولوا اقتحام مقر إقامة رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، الكائن بشارع بلفور، ونجحوا بالفعل فى السيطرة على أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة الإسرائيلية.
وتدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على وجه السرعة في محاولة للسيطرة على الوضع الراهن، وعدم اقتحام مبنى إقامة نتنياهو أو إيذائه.
وتحفظ جهاز الشاباك الإسرائيلي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته وأشخاص آخرين دخل غرفة مغلقة بمنزله وذلك لأسباب أمنية.
وأكدت "معاريف" أن الشاباك وضع نتنياهو وأسرته فى الغرفة المغلقة لمدة تتجاوز الساعة بعد أن اقتحم المتظاهرون حاجزًا للشرطة الإسرائيلية قرب منزله.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن إسرائيل تشهد موجة من الاحتجاجات العنيفة المطالبة باقالة ومحاكمة نتنياهو.
وحمل المتظاهرون مشاعل مشتعلة ولوحوا بلافتة مكتوب عليها "حصار بلفور".
ودعا المحتجين لنزول المزيد من الجمهور الإسرائيلي ضد نتنياهو وذلك للأسبوع الـ29 على التوالي.
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