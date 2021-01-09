بينهم 5 أطفال ورضيع.. تفاصيل جديدة عن ركاب الطائرة الإندونيسية المفقودة

كشفت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، تفاصيل الطائرة بوينج 500-737، والتي فقدت الاتصال بها.
وقالت السلطات إن الطائرة كانت تحمل 59 راكبا من بينهم 5 أطفال ورضيع.
وكانت السلطات الجوية في إندونيسيا فقدات الاتصال مع طائرة تابعة للخطوط الجوية سريويجايا إير، عقب إقلاعها بدقائق من جاكرتا.
وأظهر تتبع مسار الطائرة، أنها اختفت عقب 4 دقائق فقط من الإقلاع من جاكرتا في رحلة داخلية، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة النقل في إندونيسيا عن إجراء تحقيق في الأمر، لحين التوصل إلى الطائرة.
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