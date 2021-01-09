لا نتلقى أوامر من تركيا.. عقيلة صالح يرد على مزاعم تواصله مع أنقرة

نفى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، صحة الأنباء المتداولة عن إرسال مندوب إلى تركيا، مؤكدا أن الأمر غير صحيح جملةً وتفصيلًا.
وقال "صالح"، في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية، إن البرلمان الليبي لا يتلقى أوامر من أحد، قائلًا "نحن لا نتسول، ولا نتلقى أوامر من تركيا أو غيرها".
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي "ننفي بشكل قاطع تواصلنا مع تركيا عبر مبعوث خاص بنا"، مشيرا إلى أنه لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في الأزمة الليبية دون مساس بالسيادة والثوابت الوطنية.
وأضاف "نعمل من أجل استقرار بلادنا وكل خطواتنا واضحة أمام الشعب الليبي".
واختتم حديثه قائلا "إن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأن أمن واستقرار ليبيا هو الهدف الأول".
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