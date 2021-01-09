بحثا عن الذهب والمجوهرات.. عناصر إيرانية تسرق الآثار السورية من القبور التاريخية في دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر "الحرس الثوري" الإيراني تقوم بسرقة الآثار السورية ونبش القبور التاريخية في دير الزور السورية لاستخراج الآثار والذهب.

وأوضح المرصد السوري أن أحد المنتسبين للحرس الثوري الإيراني ويدعى الحاج كرار الإيراني قام بتشكيل ورشة مؤلفة من عشرات العناصر والعمال مع آلياتهم للحفر والتنقيب في منطقة الصرايم الآثرية الواقعة في عمق بادية دير الزور.

وذكر المرصد أن "كرار الإيراني" عمد إلى إغلاق المنطقة التي تجري فيها عمليات الحفر والتنقيب بشكل كامل وسط منع أي أحد من الاقتراب منها، بما في ذلك عناصر الحرس الثوري غير المشاركين في العملية.

وأشار المرصد السوري الى أن العناصر ذاتها قامت بنبش مقابر رومانية قديمة في منطقة الصالحية التابعة للبوكمال شرقي دير الزور، وذلك لاستخراج الحلي والذهب الموجود في تلك المقابر حيث عرف عن الرومان بأنهم كانوا يدفنون أمواتهم بكامل مجوهراته والحلى.

والمح المصدر الى أن الميليشيات عثرت على عشرات القطع الآثرية وكميات من المجوهرات وعمدت إلى نقلها إلى الأراضي العراقية، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التنقيب والحفر للبحث عن آثار ومجوهرات أخرى.