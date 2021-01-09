سوريا تنتفض ضد الاحتلال التركي لأراضيها

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تنظيم أهالي حي طي في القامشلي بسوريا، لوقفة احتجاجية ضد الاحتلال التركي وممارسات ميـليشيا "قــسد" التي تحاصر الحي منذ أسبوع وتمنع دخول المواد الغذائية للأهالي.

ويشار إلي أن مناطق انتشار ميــليشيا قــسد تشهد منذ ما يقرب 4 أشهر خروج مظاهرات في الكثير من قرى وبلدات وأرياف الحسكة ودير الزور والرقة ضد هذه الميــليشيا احتجاجًا على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان وزيادة عمليات اختطاف مدنيين وخاصة الشباب منهم.

وكالة الأنباء السورية سانا، بإصابة مدني بنيران مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي، في بلدة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادرها بريف القامشلي إلى أن مجموعات مسلحة من ميــليشيا قــسد أطلقت الرصاص على أهالي بلدة تل حميس الذين كانوا يحتجون على ممارساتها القمعية بحقهم وتحكمها بمقدرات ومفاصل الحياة اليومية لهم واختطافها شبه اليومي للشبان في مناطقهم ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح.

وذكرت الوكالة أن الأهالي تبادلوا إطلاق النار مع مسلحي ميليشيا قــسد ردا علي تصرفاتهم وفسادهم ما أسفر عن إصابة أربعة من مسلحي الميــليشيا التي استقدمت تعزيزات عسكرية وطوقت البلدة.