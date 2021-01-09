بعد إصابتها بكورونا.. وزيرة لبنانية توجه نداء عاجلا للمواطنين

اعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لميا الدويهي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية علي تويتر.

وغردت الوزيرة اللبنانية قائلة: أجريت فحص ال PCR والنتيجة إيجابية أتمنى الشفاء للمصابين والصحة والسلامة للجميع، رجاءً أخذ الحيطة والحذر، والتقيّد بالإجراءات الوقائية".

وكان موقع Our World In Data المختص بالإحصاءات ، قد كشف في وقت سابق ان لبنان تحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعدد الاصابات المثبتة يوميًا لكل مليون نسمة في آخر 7 أيام.

وذكر الموقع العالمي، ان لبنان سجل زيادة بنسبة 66% بعدد الإصابات بين الأول من الشهر وأمس الجمعة وأكثر من 218 اصابة جديدة (لكل مليون شخص) آخر 7 ايام.

فيما احتلت إيرلندا المرتبة الأولى وإسرائيل المرتبة الثانية ثم البرتغال، فموناكو.​

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، امس الجمعة، أعلنت تسجيل 5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

وأوضحت الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد، أن إجمالي الاصابات ارتفع الي 210139 حالة.

كما سجلت الصحة اللبنانية 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1570 حالة.

وذكرت الوزارة اللبنانية ان عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 1386 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 138839 حالة.