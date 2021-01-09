احصل على الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد | هوية مُقيم الرقمية

الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد ، أطلقت المديرية العامة للجوازات السعودية الهوية الرقمية للمقيمين وأصبحت متاحة عبر تطبيق وزارة الداخلية أبشر أفراد تحت مُسمى هوية مقيم الرقمية، والتي تستعرض كافة البيانات الخاصة بالهوية الوطنية في حالة عدم حمل النسخة الأصلية للهوية الوطنية، وكان ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني سدايا ويتساءل الكثير من المواطنين الآن عن طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين لذلك نختص في هذا المقال رصد الخطوات الصحيحة وما كشفت عنه الأحوال المدنية فيما يخص طريقة تفعيل الهوية الرقمية “هوية مقيم الرقمية”.

الهوية الرقمية

أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات السعودية النقيب ناصر العتيبي أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول كبيرة في عالم التعاملات الإلكترونية في المملكة السعودية، حيث تقدم خدمة هوية مقيم الرقمية العديد من الخدمات والتسهيل على المواطنين عملية التحقق من الهوية في حال عدم وجود النسخة الأصلية منها من خلال إمكانية استعراض جميع البيانات الخاصة بالهوية الوطنية بشكل إلكتروني عبر تطبيق أبشر أفراد بالإضافة إلى تواجد رمز الاستجابة المتغير (QR Code).

تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين

وفي المملكة العربية السعودية، ظهر هاشتاج #هويتك_بجوالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تزامنا مع إطلاق الهوية الرقمية عبر تطبيق وزارة الداخلية أبشر أفراد، فيما بدأ البعض يطرح الأسئلة عن طريقة تفعيل الهوية الرقمية، وخرجت الأحوال المدنية تُجيب على تلك الأسئلة وقامت بنشر فيديو يوضح كيفية تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد وزارة الداخلية السعودية.

هوية مقيم الرقمية

ولم تقتصر الأحوال المدنية على نشر فيديو يوضح طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين، بل قامت الأحوال المدنية بنشر فيديو أخر يتضمن عرض كافة التفاصيل عن هوية مقيم الرقمية وما هي أهم المميزات التي تُقدمها الهوية الرقمية للمقيمين والأهداف التي تسعى لها الداخلية السعودية بإطلاق الخدمة عبر تطبيق أبشر أفراد.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين عبر تطبيق أبشر أفراد وزارة الداخلية السعودية المديرية العامة للجوازات، وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص ذات الشأن وذلك من خلال تقارير متتالية على موقعنا.