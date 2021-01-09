حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير 2021 // موعد صرف الدفعة 38 // طريقة الاستعلام برقم الهوية

حساب المواطن الدفعة 38 تترقب ملايين الأسر والأفراد إيداع الدفعة رقم 38 دفعة شهر يناير 2021، في حساباتهم البنكية مساء اليوم ومع بداية إشراق يوم الغد الأحد الموافق 10 من يناير، يتم سحب الدفعة المقرر من البرنامج لكي يتمكن المواطنين المستحقين للبرنامج من مواجهة أعباء الحياة الصعبة التي تسبب فيها تغشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم، والمعروف أن برنامج حساب المواطن يستهدف الفئات الأقل دخلاً في المملكة لمساعدتهم في الحصول على حياة كريمة تليق بالمواطن السعودي.

موعد حساب المواطن الدفعة 38

طبقاً للمواعيد المقررة لنزول برنامج حساب المواطن والمحددة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فأن موعد نزول الدفعة 38 سوف يكون غداً الأحد الموافق 2021/01/10، وأعلن البرنامج عبر حسابه الرسمي أن تقديم الاعتراض على الدفعة السابقة يكون بحد أقصى 90 يوم من تاريخ أصدار الدفعة.

رابط حساب المواطن الدفعة 38

أوضح الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل تويتر، أن المستحقين للبرنامج يمكنهم الاستعلام عن نزول الدفعة عبر الدخول على رابط موقع برنامج حساب المواطن الرسمي برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وإتباع الخطوات اللازمة للاستعلام عن الدفعة الجديدة.

شروط أهلية برنامج حساب المواطن

حدد البرنامج عدة قواعد وشروط يجب توافرها في المسحقين لبرنامج حساب المواطن وأهمها ما يلي.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية يستثنى من ذالك أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

يشترط أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة بصورة دائمة وأن لا يغادر المملكة أكثر من 90 يوم طوال العام.

يشترط أن لا يكون المستفيد مقيم داخل ألأحدى دور الإيواء الحكومية أو في السجون.

يشترط تطابق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات المختصة.

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الرسمي. الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية للمواطنين. الدخول على استعلام أهلية حساب المواطن. إدخال رقم الهوية ورمز التحقق الخاص بالمواطن. الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج سوف تظهر النتيجة.

طريقة الاستعلام عن الدفعة 38 من البرنامجمن هم المستحقون لدعم البرنامج

أعلن البرنامج أن المستحقون للدعم عن طريق البرنامج هم الذين لا يكون لهم دخل ثابت أو معاش محدد القيمة، والمرأة المعيلة التي مات زوجها، أصحاب الهمم ومن هم عندهم إعاقة جسدية وغير قادرين على العمل، والمرأة المطلقة وأصحاب السن الكبير الغير قادرين على العمل وظروفهم المعيشية صعبة.