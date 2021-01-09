تردد قناة ONTime Sports 3 المفتوحة الناقلة كأس العالم لليد مصر 2021

تردد قناة ONTime Sports 3 على قمر النايل سات، أو ما تعرف بـ اون تايم سبورتس ٣ التي ستكون مخصصة فقط في بث مباريات كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته في القاهرة من يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 31 من الشهر نفسه لعام 2021، بمشاركة منتخب مصر و32 منتخب أخر من كافة أنحاء العالم، وقد انطلقت قناة ONTime Sports 3 منذ قليل من خلال بث أيات من القرآن الكريم في الافتتاح، مساء اليوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021، وبذلك تكون تلك القناة هي الثالثة من باقة قنوات ontime sports المصرية، والمخصصة لنقل الأحداث الرياضية المصرية الهامة سواء الدوري المصري لكرة القدم، أو نقل فعاليات كأس الأمم الإفريقية الماضية التي إقيمت في القاهرة العام الماضي، وكذلك ستذيع حصريا مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 في القاهرة.

تردد قناة ONTime Sports 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وستنقل القنوات على النايل سات، وخاصة على قناة اون تايم سبورتس 3 بشكل حصري مونديال كرة اليد في مصر يناير 2021، وستختص القناة بنقل كافة الفعاليات والتغطيات الخاصة بالمباريات التي ستجمع منتخبات العالم المتأهلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد يوم 13 يناير 2021، حيث سيشهد هذا اليوم الافتتاحي لبطولة اليد أولى مباريات منتخب مصر والتي ستكون أمام التشيك في افتتاح مباريات المجموعة السابعة في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى، وذلك بحضور 20% فقط من الجمهور وفقا لما أعلنته شركة تذكرتي لحجز تذاكر البطولة، بتخيفض نسبة حضور الجمهور من أجل الاحتراز من كورونا.

ستكون ONTime Sports 3، ضمن باقة أون تايم سبورتس الرياضية والتابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي صاحبة حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل علي الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وقناة أون تايم سبورتس 3 ستقدم الاستديو التحليلي لكل مباريات بطولة العالم لكرة اليد في مصر 2021، قبل بث المباريات حتى يتمكن الجهور من فهم أكثر لطبيعة لعب كرة اليد، خاصة أنها اللعبة الثانية في مصر بعد كرة القدم.