موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يخرج الميرنجي مدريد لملاقاة فريق اوساسونا على ملعبه آل سادار ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مباريات الدوري الأسباني الذي سيشهد تأجيل مباراة في نفس الجولة كانت من المفترض أن تجمع فريق أتلتيكو مدريد اليوم على ملعبه واندا ميتروبوليتانو ضد فريق أتلتيك بيلباو بسبب عاصفة ثلجية في مدريد، بينما يلتقي فريق إشبيلية على ملعبه مع فريق ريال سوسيداد في افتتاح المباريات، ويلعب فريق برشلونة خارج ملعبه مع فريق غرناطة، قبل أن يقام موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم السبت الموافق 9 يناير 2021 في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الميرنجي في مواصلة التفوق ضد اوساسونا وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي ضده في كافة البطولات، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام نفس الفريق في آخر 12 مباراة جمعتهما.

ريال مدريد يلاقي أوساسونا في مباراة قد تتأجل سبب العاصفة الرملية التي ضربت إسبانيا مؤخرا وقد تتسبب في إلغاء المباراة خاصة بعد أن وصل الميرنجي لمدينة بامبلونا مستضيفة اللقاء بصعوبة بعد أن تم السماح لها منفردة بالإقلاع من المطار دونا عن باقي الرحلات التي تم تأجيلها بسبب العاصفة التي لم تسبب ثلوج حتى الآن في بامبلونا لتثار الشكوك حول إقامة المباراة من عدمة، ويأمل الميرنجي في تحقيق الفوز في المباراة “حال إقامتها” للترقي إلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت لحين خوض متصدر جدول الترتيب “بفارق نقطة عن الريال” فريق أتلتيكو مدريد مبارياته المؤجلة، حيث خاض رفاق سيميوني حاليا مبارتين أقل من الميرنجي سيتم زيادتها إلى ثلاث مباريات بعد تأجيل مباراته ضد بلباو.

يدخل الميرنجي مباراته ضد أوساسونا بمعنويات مرتفعة بعد أن تمكن من العودة من جديد لمسار الانتصارات بعد أن حاد عن ذلك المسار في الجولة قبل الماضية التي خرج فيها لملاقاة فريق إلتشي على ملعبه واكتفى بالتعادل بهدف لكل فريق سجله مودريتش أولا للريال قبل أن يعادل شافيز النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء ليفقد رفاق زيدان نقطتين هامتين في المباراة، قبل أن يعود للانتصارات في الجولة الماضية التي استضاف فيها فريق سيلتا فيغو على ملعبه وحقق الفوز بهدفين دون رد عن طريق فاسكيز، وأسينسيو ليقتنص ثلاث نقاط ترفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة خضاها.

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تعليق: علي محمد علي.

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