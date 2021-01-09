أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل سنان أبولحوم

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل سنان أبولحومبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ المناضل سنان ابولحوم، الذي انتقل إلى رحمة لله بعد حياة حافلة بالنضال والبذل والعطاء تجاه وطنه ومجتمعه.

وأشاد أبوراس بالأدوار الوطنية للفقيد في مختلف المراحل والمنعطفات التي مر بها الوطن والانتصار للوطن وثوابته، بخلاف أعماله الاجتماعية وسعيه لإصلاح ذات البين.

وثمن الشيخ صادق مواقف المناضل سنان أبولحوم السياسية والوطنية القوية، خاصة في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري وكافة القضايا الوطنية المصيرية والانتصار لها وتغليبها على ما عداها من المصالح.

ولفت إلى أن الوطن خسر برحيل الفقيد مناضلاً من الرعيل الأوائل الذين سخروا كل طاقاتهم من أجل خير الوطن وأبنائه كافة، كما فقد شخصية وطنية سياسية فذة ونادرة ورجل دولة ذو ضمير حي وأخلاق رفيعة.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية للشيخ سبأ سنان ابو لحوم، والشيخ محمد علي ابولحوم، والشيخ عبدالله صالح ابولحوم، والشيخ معين راجح ابو حوم، وكافة آل أبولحوم، بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.