أخبار اليمن : شديد البرودة.. الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليوم

شديد البرودة.. الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليومتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة مع احتمال تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، باستمرار تأثر المرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة مع احتمال تشكل الصقيع على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع.

وذكر أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت؛وكذلك على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى ؛داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

وحث المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثار البرودة.

كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم على النحو الآتي: عمران: 0.5 ذمار: درجة واحدة ؛صنعاء: درجتان؛ السدة: 5.5؛ عتق: 8.8 ؛سيئون: 9.2؛ المحويت: 9.3