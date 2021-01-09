أخبار اليمن : إصابات كورونا تقارب الـ90 مليون حول العالم

إصابات كورونا تقارب الـ90 مليون حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن حصيلة المصابين تجاوزت 89 مليونا و359 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 64 مليونا و10 آلاف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليون و922 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الجمعة، زيادة طفيفة جدا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سُجل 826 ألف و719 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,792 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (378,149 وفاة)، والبرازيل (201,542 وفاة)، والهند (150,835 وفاة)، والمكسيك (132,069 وفاة)، وبريطانيا (79,833 وفاة).

فيما اعتبرت الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (22,456,902 إصابة)، والهند (10,432,526 إصابة)، والبرازيل (8,015,920 إصابة)، وروسيا (3,355,794 إصابة)، وبريطانيا (2,957,472 إصابة).