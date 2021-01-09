الإمارات تسجل درجة حرارة "تحت الصفر"

أعلن المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية، أن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات صباح السبت وصلت إلى درجتين مئويتين تحت الصفر.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجة حرارة "2-" سُجلت في منطقة ركنة بمدينة العين، الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وتوقع المركز أن يكون الطقس، السبت، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وباردا ليلا وفي الصباح الباكر، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

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