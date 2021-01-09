قتلى وجرحى فى هجوم شنته حركة الشباب وسط الصومال

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن مسلحى حركة "الشباب" الإرهابية هاجموا القاعدة المتواجدة فى بلدة جللقسى بمحافظة هيران، كما قال سكان محليون إنه فى أعقاب الهجوم اندلع قتال عنيف بين القوات الجيبوتية العاملة ضمن أميصوم ومليشيات الشباب الإرهابية استمر لفترة محدودة.
وبحسب مواقع إخبارية، قال بيان لحركة الشباب الإرهابية إنه الهجوم أدى إلى مقتل ضابط وجرح 3 جنود خلال الهجوم، حيث جرى نقلهم من مطار مدينة جللقسى لتلقى العلاج خارج المدينة دون إعلان الوجهة.
فيما أحرقت القوات الصومالية الخاصة "دنب"، سيارة مفخخة بمواد متفجرة كانت عناصر من حركة الشباب الإرهابية تجهزها فى توراتور بمحافظة شبيلى السفلى بولاية جنوب غرب الصومال.
وكشف الرئد أحمد عبدالله نور، قائد الفرقة 16 من الجيش، إن القوات اعتقلت 3 من عناصر الشباب أثناء تفخيخهم للسيارة، حسبما نقل موقع إذاعة الجيش الصومالى.
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