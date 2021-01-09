جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، قالت التقارير الإندونيسية إن الطائرة التى اختفت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا كانت تحمل على متنها 56 راكبًا إلى جانب 6 من أفراد الطاقم، وهى من طراز بوينج 500-737، وعمرها 27 عاما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطام طائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا والعثور على حطامها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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