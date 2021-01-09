فرار 30 ألف شخص فى إفريقيا الوسطى بسبب أعمال العنف

جدة - نرمين السيد - حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، من ارتفاع أعداد النازحين الداخليين فى إفريقيا الوسطى، وذلك بعد فرار نحو 30 ألف شخص إلى الدول المجاورة بسبب أعمال العنف التى اندلعت فى البلاد على خلفية الانتخابات.





وقالت المفوضية فى بيان لها، إن "الفارين من أعمال العنف فى حاجة إلى مساعدة طارئة من مياه ومأوى ورعاية صحية". وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، بوريس تشيشركوف، إن "الوكالة الأممية قلقة إزاء أعمال العنف والاضطرابات الأمنية التى رافقت انتخابات الـ27 من ديسمبر فى إفريقيا الوسطى"، لافتًا إلى فرار 185 ألف شخص من 25 منطقة على الأقل، متجهين إلى الأحراش والغابات منذ 15 ديسمبر. وأشار متحدث المفوضية إلى أن آلافا من الفارين عادوا إلى منازلهم، لكن 62 ألفا لم يعودوا بعد. وطالبت شخصيات معارضة فى جمهورية إفريقيا الوسطى بإلغاء الانتخابات، الثلاثاء الماضى، بسبب " المخالفات الكثيرة" التى شابتها.

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