زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تايوان

قال مكتب الأرصاد الجوية إن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان يوم السبت، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وأضاف المكتب أن الزلزال، الذي هز المباني في العاصمة لفترة وجيزة، كان على عمق 72.2 كيلومتر (44.9 ميلا).
وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين في بحر الصين الجنوبي وهي عرضة للزلازل. حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في زلزال جنوب تايوان عام 201، ولا يزال بعض التايوانيين يعانون من زلزال بقوة 7.3 درجة أدى إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في عام 1999.
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