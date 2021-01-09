صواريخ عراقية تضرب جميع أنحاء إسرائيل.. شاهد | جيش تل أبيب يكشف وثائق نادرة عن حرب الخليج

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن وثائق نادرة تتناول تفاصيل جديدة عن فترة حرب الخليج والتي شملت ضرب جميع أنحاء إسرائيل بصواريخ عراقية وذلك منذ 30 عاما.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه في الذكرى الـ30 لحرب الخليج نشرت أرشيفات الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو وصور توثق مذكرات العمليات وبحث شامل حول بيانات الحرب.
ونشرت أرشيفات الجيش الإسرائيلي في وزارة الدفاع وثائق نادرة من حرب الخليج، بمناسبة الذكرى الثلاثين حيث تم إطلاق عشرات من صواريخ سكود العراقية على الجبهة الداخلية الإسرائيلية من ليلة 18-17 يناير وحتى 25 فبراير الموافقة عيد البوريم اليهودي بعام 1991.
وأوضحت الوثائق أنه تم تصوير عشرات مقاطع الفيديو في مواقع إطلاق الصواريخ في جميع أنحاء إسرائيل، وتم الكشف عن بعضها لأول مرة عن قصة الحرب التي غيرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وأظهرت دراسة للجيش الإسرائيلي خسائر تل أبيب من الحرب وعدد القذائف الصاروخية، الإصابات وحصيلة صواريخ باتريوت التي تم إطلاقها على إسرائيل.
وأشار أرشيف الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي سقطت فيها الصواريخ خلال حرب الخليج، كما تم الكشف عن يوميات عمليات القيادة المركزية للجيش خلال الحرب.
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