أدولف هتلر يظهر من جديد لتأييد ترامب.. ماذا قالت سيدة الكونجرس؟

سيظل يوم الأربعاء الماضي (6يناير) حدثًا في التاريخ الأمريكي، حينما قام آلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتحام مبنى الكونجرس، في وقت اقرار فوز جوبايدن بالرئاسة، وهو ما عطل الجلسة لساعات واستكمالها لاحقًا.

لكن في تفاصيل اليوم، فقد كان هناك محرضون كثر، أولهم ترامب نفسه الذي دعا مؤييده لرفض نتائج الانتخابات زاعمًا إنه من فاز بها وليس بايدن، كما فعل ذلك مؤيدون أصغر من مواقع عدة.

وكان من ضمنهم عضوة الكونجرس، ماري ميلر، التي استحضرت كلمة لزعيم ألمانيا النازية، أدولف هتلر، قالها في كتابه "كفاحي"، أمام ضمن تجمع مؤيد لترامب لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية.

وشجعت ماري ميلر الناس قبل اقتحامهم مبنى الكونجرس "حتى إذا فزنا ببعض الانتخابات، فسنخسر ما لم نربح قلوب وعقول أطفالنا، هذه هي المعركة، وهتلر كان على حق في شيء واحد، عندما قال إن من لديه الشباب لديه المستقبل".

ويظهر إن ما قامت به ماري لن يمر مرور الكرام، حيث أدان الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، جوناثان جرينبلات، التصريحات، وقال: "لم يكن هتلر محقا في أي شيء"، مؤكدا أن "ذكر اسمه في هذا السياق، أو أي سياق آخر".

وطالبها بالاعتذار ودعت الصحافة لعقابها وحرمانها من عضوية المجلس التي نالته في شهر نوفمبر الماضي، لتمثيل الدائرة الخامسة عشرة في ولاية "إلينوي".

واجتاحت جحافل الفوضويين وفق ما قالت الصحف والمسئولين الأمريكيين، الكونجرس بعد تهييج ترامب لانفعالاتهم ضد الكونجرس، ما أدى لاقتحامه وسقوط 4 قتلى، واعتقال العشرات، واتهام بعضهم كذلك، في سلسلة من التحقيقات قد تسفر عن إدانة أسامي جديدة، أوصلت أمريكا ليوم الفوضى.