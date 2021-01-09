فاجعة الهند.. نار هائلة تنهي حياة 10 رضع

أودى حريق هائل بحياة عدد من الأطفال الرضع، بعدما شبت النيران قريبًا منهم في مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، اليوم السبت، في كارثة كبيرة اليوم، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الدولية.

وبسبب الحريق فقدت المستشفى حياة 10 رضع حديثي الولادة، وفق الطبيب الهندي، برامود خانداتي، وخيمت حالة من الحزن الشارع الهندي ومسئوليه.

واندلع حريق هائل صباح اليوم في المستشفى، ليتم إنقاذ سبعة، من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى.

من جانبه، أمر رئيس وزراء الولاية بالتحقيق في الحادث.

في حين قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تويتر: "مأساة موجعة للقلب في بهاندرا بولاية مهاراشترا، حيث فقدنا أرواحًا صغيرة ثمينة".

وقالت شبكة CNN، نقلًا عن وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا ، راجيش توبي ، إن الحريق نتج عن ماس كهربائي.

وذكر توبي "التحقيقات جارية"، مضيفا أنه سيتم دفع 6813 دولارا تعويضًا لكل من العائلات المتضررة، وستتحمل الدولة أيضًا تكاليف الجنازة والاستشارة.

وقال توب "لن يسلم كل من هو مذنب في هذا الأمر.. يجب التأكد من أن مثل هذا النوع من الحوادث لن يحدث من الآن فصاعدا".