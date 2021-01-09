إثيوبيا تضع حجر أساس سد جديد بإقليم أمهرة

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم، السبت، عن وضع حجر الأساس لسد جديد في إقليم أمهرة، وذلك لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه.
ووفقا لصفحة هيئة الإذاعة الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن السد المقرر إنشائه في شكال شوا بإقليم أمهرة، يأتي بتكلفة 125 مليون دولار.
ومن المقرر أن يبلغ ارتفاع السد 455 مترا بطول 371 مترا، حيث سيتم تطوير 7 آلاف هكتار من الأراضي.
وذكرت الهيئة أنه مقرر الانتهاء من بناء السد خلال 3 سنوات، بتكلفة 5 مليار بر إثيوبي، ما يعادل 125 مليون دولار.
ويقوم على البناء شركة الهندسة المدنية الصينية، بالتعاون مع شركات محلية.
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