في أجواء أشبه بأجواء العيد لما فيها من فرح وبهجة أعرب أول مواطن قطري عبر منفذ سلوى عن سعادته بالعودة مرة أخرى لبلده الثاني وخاصة عندما وجد البشاشة في وجوه مستقبليه من مواطني المملكة.
وقال المواطن القطري في فيديو بثته قناة "الإخبارية"، إن إجراءات الدخول كانت طيبة وميسرة، وكان هناك ترحيب من الجميع بوصولنا وهو ما أثلج صدورنا.
ومن جانبهم اعرب عدد من السعوديين عن فرحتهم بوصول أشقائهم القطريين، حيث تبادلوا عبارات الترحيب والإشادة بعودة فتح المنافذ، داعين الله أن يديم الأفراح على الجميع.
وكانت المملكة العربية السعودية فتحت اليوم منفذ سلوي البري ايذانا ببدء العمل فيه لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات حيث المقاطعة العربية لدولة قطر.
ورصد الفيديو الذي بثته قناة الإخبارية لحظة عبور اول سيارة قطرية من الأراضي القطرية الي الأراضي السعودية.
وكان مراسل قناة العربية قد افاد بدخول دخول أول سيارة قطرية للسعودية عبر منفذ سلوى الحدودي بعد إعادة افتتاحه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. ماذا قال أول قطري عبر منفذ سلوى إلى السعودية ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.