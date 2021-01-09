شاهد.. ماذا قال أول قطري عبر منفذ سلوى إلى السعودية ؟

في أجواء أشبه بأجواء العيد لما فيها من فرح وبهجة أعرب أول مواطن قطري عبر منفذ سلوى عن سعادته بالعودة ‏مرة أخرى لبلده الثاني وخاصة عندما وجد البشاشة في وجوه ‏مستقبليه من مواطني المملكة.‏

وقال المواطن القطري في فيديو بثته قناة "الإخبارية"، إن إجراءات الدخول كانت طيبة ‏وميسرة، وكان هناك ترحيب من الجميع بوصولنا وهو ما أثلج ‏صدورنا.‏

ومن جانبهم اعرب عدد من السعوديين عن فرحتهم بوصول أشقائهم القطريين، حيث تبادلوا ‏عبارات الترحيب والإشادة بعودة فتح المنافذ، داعين الله أن يديم ‏الأفراح على الجميع.

وكانت المملكة العربية السعودية فتحت اليوم منفذ سلوي البري ايذانا ببدء العمل فيه لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات حيث المقاطعة العربية لدولة قطر.

ورصد الفيديو الذي بثته قناة الإخبارية لحظة عبور اول سيارة قطرية من الأراضي القطرية الي الأراضي السعودية.

وكان مراسل قناة العربية قد افاد بدخول ‏دخول أول سيارة قطرية للسعودية عبر ‎ منفذ سلوى الحدودي بعد إعادة افتتاحه