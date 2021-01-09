بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب عاصمة تايوان

أعلن مكتب الأرصاد في تايوان، اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 5.7 بمقياس ريختر، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان.
وقال المكتب إن الزلزال، الذي تسبب في اهتزاز المباني بعاصمة تايوان، كان على عمق 72.2 كيلومترا.
ولم تسجل السلطات في تايوان أي خسائر في الأرواح أو المباني، حتى الآن، كما أنها لم تسجل أي تهديدات بحدوث تسونامي.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحدثوا فيها عن اهتزاز المنازل بفعل الزلزال الذي تعرضت له العاصمة.
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