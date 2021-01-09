السعودية: غرامة 20 ريالا عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية بعد انتهاء مدة بقائها

أوضحت الجمارك السعودية، أنه يتم فرض غرامة قدرها "20" ريالًا عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية بعد انتهاء المدة النظامية لبقائها بالمملكة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.
وذكرت الجمارك –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنَّ "المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة".
وقال المواطن في استفساره، إنه سعودي مقيم بالإمارات، وجاء إلى المملكة بسيارة خليجية، متسائلًا عن مدة بقائها في السعودية.
من جهة أخرى، أوضحت الجمارك، ان آخر سنة صنع للمركبات يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أنَّ الرسوم الجمركية تبلغ 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.
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