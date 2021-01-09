إقالة وزير النقل الجزائري من منصبه

أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم السبت، إعفاء وزير النقل في الحكومة الجزائرية لزهر هاني من منصبه.

وجاء هذا القرار، وذلك بسبب استيراد شركة الخطوط الجوية الجزائرية لبعض القطع، بدون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأضاف البيان الصادر عن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أن هذه الصفقة جاءت دون النظر إلى حاجة البلاد للعملة الصعبة، وعدم منح الأولوية للمنتج المحلي.

وحسب ذات البيان، بأنه قد تم تكليف وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي، بالقيام بمهام وزير النقل بالإنابة.

فيما قرر إنهاء مهام المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش.