أصبح لكافة الوزارات و الهيئات الحكومية اليوم حسابا رسميا على موقع التغريدات ” تويتر”، يكون له الدور الأكبر في الرد على استفسارات المواطنين و متابعتهم بكل جديد، و من أهم المؤسسات الحكومية في المملكة في هذا الشأن هي المديرية العامة للجوازات السعودية، والتي تبذل جهدا كبيرا من أجل ضمان حصول المواطن على كافة الخدمات التي يطلبها ، وذلك عبر إتاحتها إلكترونيا و هو ما يعمل على توفير وقت ومجهود المواطنين، إضافة الى التواصل بشكل دائم مع المواطنين و المقيمين من أجل الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي يتم طرحها عبر الحساب الرسمي للمديرية، ومنها على سبيل المثال كان السؤال حول الإجراء الذي يجب اتخاذه مع هوية المقيم بعد مغادرته البلاد، و ما هي الشروط اللازمة حتى يتم استخراج تأشيرة ذهاب و عودة للمولود حديثا .

هل يشترط حضور صاحب العمل لاستقبال العاملة المنزلية في المطار؟ الجوازات تجيب

ومؤخرا قامت المديرية العامة للجوازات، من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات ” تويتر” بالكشف عن متى يجب حضور صاحب العمل بشكل أساسي إلى المطار أثناء عودة العاملة المنزلية من بلادها، وأشارت إلى إن استقبال العاملة المنزلية التي تقدم إلى العمل للمرة الأولى يكون من اختصاص مكتب الاستقدام فقط ، والتي تقوم بتسليم العاملة إلى صاحب العمل بعد ذلك وفق العقد بينهما، في حين أن استقبال العاملة المنزلية التي تقدم بتأشيرة خروج وعودة، يكون استقبالها في هذه الحالة تحت مسؤولية الشخص صاحب العمل فقط و ليس مكتب الاستقدام.

يرجع الجواب الذي قدمه الحساب الرسمي لمديرية الجوازات، إلى القرار الوزاري رقم 172489 و الذي اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونتج عنه مجموعة من التعديلات الهامة في النظام الخاص باستقبال العاملات المنزليات سواء التي تقدم للعمل للمرة الأولى بالمملكة أو التي قدمت للعمل بنظام الخروج والعودة ، و يعد الهدف الرئيسي من تلك التعديلات ذلك هو تيسير عملية استقبال العاملات بطريقة ميسرة و سهلة على المواطنين من أصحاب العمل.

وكان بداية تطبيق القرار الوزاري في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية “الرياض”، وقد تم تطبيقه بعد ذلك تدريجيا في كافة مطارات المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، قد وضعت العقد الذي عمل على تنظيم العلاقة بين كلا من المواطنين من أصحاب العمل و شركات و مكاتب الاستقدام التي تعمل على جلب الخادمات و العاملات المنزليات، مشيرة إلى أن مكتب الاستقدام يجب عليه أن يقوم بعملية إبلاغ صاحب العمل بالميعاد المحدد لوصول العاملة المنزلية إلى المطار، بما لا يقل عن أربعة وعشرون ساعة ، كما يجب أن يقوم مكتب الاستقدام بتسليم العاملة المنزلية إلى صاحب العمل في فترة زمنية لا تزيد عن الأربعة وعشرين ساعة منذ تاريخ وصولها إلى البلاد.