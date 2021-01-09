تسجيل دخول حساب المواطن بعد التعليق لصرف الدفعة 38 عن يناير 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صرف موعد صرف الدفعة الثامنة والثلاثين من برنامج حساب المواطن عن شهر يناير الجاري، والمقرر لها الأحد 10/1/2021، ويبحث المستفيدين المستحقين لصرف دفعات الدعم خلال الساعات الأخيرة على البحث عن تسجيل دخول حساب المواطن بعد تعليق التسجيل مؤقتًا، وفقًا لما أوضحه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، مؤكدًا أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج حسب التعديلات التي تم إقرارها على ضوابط الدعم البرنامج، للمشمولين ممن تمت دراسة أهليتهم، بالتزامن مع التشديد على تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد إلكترونيًا، في حين سيتم إيداع مبالغ الدفعة الجديدة في موعدها، في حسابات المستحقين البنكية، بدءًا من صباح الأحد المكتملة بياناتهم، ومن شملتهم نتائج الأهلية الأخيرة.

شروط أهلية حساب المواطن

ويُذكّر دائمًا برنامج حساب المواطن، على الشروط الواجب توافرها في مستحقي الدعم الخاص به، والتي لابد من استيفائها بالنسبة لمن يريد التسجيل، وتتمثل في:

أن يكون المتقدم سعوديًا الجنسية والأصل والمنشأ.

أن يكون المتقدم غير متزوجًا من أجنبية.

استثناء حالتين (ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية – حاملي بطاقات التنقل).

الإقامة الدائمة للمستحق بالمملكة.

أو ألا يتواجد خارجة طيلة 3 شهور متصلة بالعام الواحد..

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

عدم استحقاقه أي من برامج الدم الأخرى.

أن يكون غير موظف بجهة حكومية أو مفصول لـ قضايا مخلة للشرف.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

تسجيل دخول حساب المواطن

أما بالنسبة لـ تسجيل دخول حساب المواطن، فلابد في البداية من معرفة أن معايير الاستحقاق الأساسية، تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، بينما يمكن الدخول للاستعلام عن صرف الدفعات، وتحديث البيانات الأساسية للمستحق، من خلال الرابط التالي: https://www.ca.gov.sa، على أن يتم تسجيل اسم المستخدم ورمز التحقق والرقم السري، مع العلم ان نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة رقم 38 الجديدة، تم إعلانها عبر الموقع ذاته، والذي يُمكن من خلاله أيضًا من استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم المقدم لتلك الدفعة، أو من خلال تحميل تطبيق البرنامج للهواتف الذكية.