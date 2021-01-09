العالم يقترب من 89 مليون إصابة و2 مليون وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 88 مليونًا و860 ألفا و500 حالة إصابة منذ بداية الجائحة، حسبما أظهرت آخر البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





فيما بلغت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا، مليون و913 ألفًا و419 وفاة حول العالم.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم بأكبر عدد من الإصابات بواقع 21 مليوناً و862 ألفاً و773 إصابة، تليها الهند ثم البرازيل. كما تتصدر روسيا دول أوروبا من حيث الإصابات بعدها بريطانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات بسبب الجائحة، بإجمالى 368 ألفاً و773 وفاة، تليها البرازيل التى سجلت 201 ألف و460 وفاة، ثم الهند فالمكسيك وبعدها المملكة المتحدة، ثم إيطاليا وفرنسا وروسيا وإسبانيا.