العالم يقترب من 89 مليون إصابة و2 مليون وفاة بسبب كورونا

فيما بلغت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا، مليون و913 ألفًا و419 وفاة حول العالم.
ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم بأكبر عدد من الإصابات بواقع 21 مليوناً و862 ألفاً و773 إصابة، تليها الهند ثم البرازيل. كما تتصدر روسيا دول أوروبا من حيث الإصابات بعدها بريطانيا.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات بسبب الجائحة، بإجمالى 368 ألفاً و773 وفاة، تليها البرازيل التى سجلت 201 ألف و460 وفاة، ثم الهند فالمكسيك وبعدها المملكة المتحدة، ثم إيطاليا وفرنسا وروسيا وإسبانيا.
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