إصابة 6 جنود فرنسيين فى هجوم وسط مالى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الدفاع الفرنسية، كان المهاجمون شنوا هجومًا، صباح أمس الجمعة، فى المنطقة الوسطى حول إقليم جورما، حيث قادوا سيارة على نحو قافلة عسكرية قبل تفجير عبوة ناسفة.

وذكرت قناة "فرانس إنفو" إنه تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى عسكرى بمدينة جاو فى مالى، وتم نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا لتلقى المزيد من العلاج، موضحة أنه لم يتعرض أى منهم لإصابات تهدد حياتهم.

وبوصفها قوة استعمارية سابقة لمالي،

وتنشر فرنسا آلاف الجنود فى مستعمرتها القديمة مالى غرب إفريقيا، من بينهم 5100 جندى يعملون ضمن قوة "برخان" التى تعمل فى إطار مكافحة الإرهاب.