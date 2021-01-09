جدة - نرمين السيد - وبحسب الدفاع الفرنسية، كان المهاجمون شنوا هجومًا، صباح أمس الجمعة، فى المنطقة الوسطى حول إقليم جورما، حيث قادوا سيارة على نحو قافلة عسكرية قبل تفجير عبوة ناسفة.
وذكرت قناة "فرانس إنفو" إنه تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى عسكرى بمدينة جاو فى مالى، وتم نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا لتلقى المزيد من العلاج، موضحة أنه لم يتعرض أى منهم لإصابات تهدد حياتهم.
وبوصفها قوة استعمارية سابقة لمالي،
وتنشر فرنسا آلاف الجنود فى مستعمرتها القديمة مالى غرب إفريقيا، من بينهم 5100 جندى يعملون ضمن قوة "برخان" التى تعمل فى إطار مكافحة الإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 6 جنود فرنسيين فى هجوم وسط مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.