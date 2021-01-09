خطير جدا.. اعتقال أحد قادة تنظيم "القاعدة" في تونس

أعلن الأمن التونسي، القبض على إرهابي وصفه بالخطير جدا، وذلك عقب معلومات عن انتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية إنه تم اعتقال الإرهابي بناء على معلومات مؤكدة.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن الإرهابي هو أحد قادة تنظيم "القاعدة" في تونس وقد قام بتنسيق التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية مع قيادات بارزة في "القاعدة" خارج البلاد، وعناصر "كتيبة عقبة بن نافع" داخلها.
وتابع البيان أنه تم العثور على سلاح رشاش وذخيرة حية، كما تم كشف وتفكيك خلية دعم مادي ولوجستي للإرهابي، وإيقاف عناصرها مع التأكيد على أن "البحث لا يزال جاريا على صعيد الوحدة الوطنية في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".
وتحاول السلطات التونسية إفشال أي محاولات إرهابية لاستهداف البلاد خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت في عام 2019، إفشال مخطط إرهابي لإستهداف الانتخابات الرئاسية آنذاك.
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