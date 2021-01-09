الصحة السعودية: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، انخفاض الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 308 حالات تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، بالإضافة إلى تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و 174 حالة تعافي خلال ال 24 ساعة الماضية، و6286 إجمالي الوفيات، وذلك وفقا ما نشرته صحيفة "عكاظ".

كما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 363.692 حالة هي إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أطلقا خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق "توكلنا"، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح "محصّن" ضد الفيروس.

كما تلقى وزير الصحة السعودي صباح الخميس الماضي في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب الربيعة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده، على رعايتهم الكريمة واهتمامهم المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مثمنًا حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

وقدم الوزير السعودي الشكر لـ «سدايا» الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على جهودهم المساندة لوزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم ومساهمتهم في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق توكلنا وخدمة «الجواز الصحي» التي أُطلقت الخميس الماضي والتي تعكس الحالة الطبية «محصن» لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

ودعا وزير الصحة جميع أفراد المجتمع للتقيد بالتدابير الوقائية والحرص على ارتداء الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا مؤكدًا أنه جارٍ العمل حاليًا على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريبًا لتشمل كافة مناطق المملكة.