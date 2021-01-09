مجرم دولي.. حارس أردوغان الخاص مطلوب القبض عليه

ذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الحرس الخاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقائد شرطة تركيا مصطفى مراد سومركان، مطلوب من قبل السلطات الأمريكية بتهم جنائية متعددة.
وقال الموقع إن سومركان متهم بالمشاركة في عمليات سرية بالتعاون مع المخابرات التركية في ليبيا، كما أنه مطلوب لدى السلطات الأمريكية بسبب تعديه على المتظاهرين الأكراد خارج السفارة التركية عام 2017.
وارتكب سومركان هذه الجرائم، قبل أن يصبح الحرس الخاص بأردوغان نفسه.
وبحسب الموقع، تم تعيينه ضابط أمن للسفارة التركية في طرابلس، وبدأ العمل سرا مع عملاء وكالة المخابرات التركية في ليبيا.
كما تعد زوحته، إليف أوزون سومركان، واحدة من أشهر الجلاديين شهرة في تركيا، حيث أساءت إلى كبار الجنرالات الذين احتجزوا بشكل غير قانوني في موقع اعتقال غير رسمي عام 2016 بأنقرة.
وردا على هذه الاتهامات، تدخل أردوغان للدفاع عنه، بل قدم له مكافأة، عبر تعيينه حارس خاص له.
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