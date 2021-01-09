تحرك سريع لوقف العدوى الخطيرة في بريطانيا بأي ثمن

أكدت الحكومة البريطانية، أن جميع الموظفين العاملين في هيئة الخدمة الصحية (NHS) بالمملكة المتحدة سيتم تطعيمهم بلقاح لفيروس كورونا اعتبارًا من منتصف يناير الحالي للحماية من حالات الإصابة المتزايدة بالفيروس على مستوى البلاد، وفق ما ذكرت صحف بريطانية عدة.

وأفادت الصحف بأنه بعد طرح لقاح أكسفورد-أسترازينيكا يوم الاثنين الماضي، تحدثت الحكومة حول خططها لتطعيم الموظفين في جميع خطوط الصحة.

وتشمل هذه الخطط العاملين من الأطباء ومعاونيهم في الخطوط الأمامية، والصيدليات وأطباء الأسنان والإسعاف والمتطوعين وخدمات الصحة العقلية المجتمعية.

وفي السابق، كان يتم تلقيح موظفي الخطوط الأمامية فقط.

وقالت روث ماي، كبيرة مسؤولي التمريض بإنجلترا: "سنمنح الأولوية للممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون العمل بلا كلل، قبل إعطاء اللقاح لجميع موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية تقريبًا بحلول منتصف فبراير".

وأضافت أن التطعيمات بين الموظفين ستخضع لتقييم المخاطر، مع إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وسيأخذ في الاعتبار عوامل الخطر بما في ذلك الظروف الصحية الأساسية أو الاتصال وجهًا لوجه أو الموظفين من خلفيات سوداء أو آسيوية أو أقليات.

لدى الأقليات العرقية معدل وفيات أعلى من فيروس كورونا مقارنة بأقرانهم البيض، وفقًا لحكومة المملكة المتحدة.

يأتي إعلان الحكومة بعد أن أعلن عمدة لندن صادق خان "خطة كبيرة" في لندن يوم أمس الجمعة بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وقال خان، يوم الخميس الماضي، إن مستشفيات لندن قد تنفد منها الأسرة في "الأيام القليلة المقبلة".