السعودية : 20 ريالا غرامة عن كل يوم تأخير فى مغادرة السيارة الأجنبية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت الجمارك السعودية، إن "المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هى ثلاثة أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة".

وأوضحت الهيئة السعودية أن آخر سنة صنع للمركبات يسمح بدخولها هى 2016، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، مضيفة أن الرسوم الجمركية تبلغ 5% من قيمة السيارة، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%.

وكانت الجمارك السعودية أعلنت، اليوم السبت، أنها جاهزة لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودى الذي يربط المملكة مع قطر، وذلك بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من الإغلاق بسبب المقاطعة العربية للدوحة.