إندونيسيا تؤكد سقوط طائرة على متنها 62 شخصًا فى بحر جاوة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "إفى" الإسبانية، أوضحت السلطات الإندونيسية، أن الطائرة كان على متنها 62 شخصًا.

وفى مؤتمر صحفى، قال متحدث باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإغاثة، إن الطائرة "بوينج 737-524" التابعة لشركة "سريويجايا" الجوية، سقطت فى بحر جاوة عقب دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولى بالعاصمة الإندونيسية، بينما كانت فى طريقها إلى بونتياناك، عاصمة كالمانتان الغربية.