العراق : اعتقال 3 إرهابيين فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "السومرية نيوز"، قالت وكالة الاستخبارات العراقية فى بيانها، اليوم السبت، إن مفارزها بمديرية استخبارات صلاح الدين ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة والمطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش.

وأوضحت الوكالة العراقية أن "المتهمين عملوا بما يسمى قاطع سامراء تحت أسماء مختلفة، واعترفوا من خلال التحقيقات بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".