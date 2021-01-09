جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "السومرية نيوز"، قالت وكالة الاستخبارات العراقية فى بيانها، اليوم السبت، إن مفارزها بمديرية استخبارات صلاح الدين ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة والمطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش.
وأوضحت الوكالة العراقية أن "المتهمين عملوا بما يسمى قاطع سامراء تحت أسماء مختلفة، واعترفوا من خلال التحقيقات بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق : اعتقال 3 إرهابيين فى صلاح الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.