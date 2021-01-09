5.7 ريختر...زلزال يضرب تايوان ويهز مباني العاصمة

اهتزت المباني في العاصمة التايوانية تايبه، اليوم السبت؛ إثر زلزال قوته 5.7 درجة، وقع على عمق كبير قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.
وقالت هيئة رصد الزلازل، إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.
من ناحيتها، قالت إدارة مدينة تايبه، إن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.
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