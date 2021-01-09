القبض على سارق منصة مجلس النواب الأمريكي

ألقت السلطات الأمريكية القبض على الشخص الذي ظهر في عدة صور، وهو يسرق منبر مجلس النواب الأمريكي، عقب اقتحام الكونجرس.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية أن هذا الشخص، يدعى آدم كريستيان جونسون، يبلغ من العمر 36 عاما، وتم نقله إلى سجن بولاية فلوريدا، بموجب أمر فيدرالي.

تم التعرف على جونسون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة له وهو يحمل منصة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في مبنى الكابيتول.

كما نشر عدة تقارير عن أنه أقام في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أعمال الشغب التي شهدها الكونجرس الأمريكي.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الخميس الماضي أنه يبحث عن جونسون وآخرين ممن شاركوا في أعمال العنف يوم الأربعاء الماضى.