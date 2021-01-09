ظهور فيروس مرعب في فرنسا.. ومعدلات تفشيه خيالية

وفق ما أوردت صحف فرنسية، فقد كشفت الحكومة الفرنسية عن عودة ظهور فيروس انفلونزا الطيور مجددًا في مزارع تربية الدواجن، مشيرة إلى إن سرعة انتشاره خيالية، وتنذر بكارثة جديدة، تضاف إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.

كشف وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دو نورموندي، مستوى تفشي فيروس إنفلوانزا الطيور في فرنسا، وقال إنه بلغ "حدًا صعبا بشكل لا يُصدّق، وهو اليوم ينتقل بسهولة كبيرة".

وقامت السلطات الفرنسية بجهود كبيرة للسيطرة على الفيروس، ورصدت 124 بؤرة لوباء إنفلونزا الطيور، من بينها 119 بؤرة في إقليم "لاند"، الأكثر تضررا.

يأتي ذلك فيما يتصاعد غضب مربي الدواجن الذين يتهمون الحكومة بإهمالها وعدم التحرك السريع لوقايتهم من الكارثة.

وطمأن وزير الزراعة الفرنسيين بأن فيروس إنفلونزا الطيور لا ينتقل إلى الإنسان، موضحًا بأنه وصل إلى فرنسا عن طريق الطيور المهاجرة و"لا يمكننا وقف هجرة الطيور".

وأكد لهم إنه والحكومة لن يتوقفوا عن محاربة الوباء ، ووقفه علاوة على مساعدتهم، لكن الحكومة لم تقصر في البداية، واعدًا المربين بمساعدات مالية تعوض خسائرهم ابتداء من الأسبوع المقبل.

وبسبب الوباء الحيواني، فقد أكدت السلطات إنه قد تم إعدام حوالي 400 ألف بطة في جنوب شرق فرنسا.