الجيش الإسرائيلي: محاولة دهس وإطلاق نار قرب جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار بالقرب من جنين، من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات.

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن تقارير وردت عن محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار باتجاه جنود تواجدوا خلف حاجز عسكري بالقرب من قرية يعبد قضاء جنين دون أن تقع إصابات.

وأضاف أنه تم العثور على قطعة السلاح التي استخدمها الفلسطيني في المكان.

وأشار إلى أن قوات الجيش تلاحق المنفذ وتقوم بإغلاق بعض الطرقات في المنطقة.