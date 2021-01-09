العراق: عقوبات واشنطن على رئيس هيئة الحشد الشعبي مفاجأة غير مقبولة

أبدت وزارة الخارجية العراقية، دهشتها من العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.
وذكرت في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية، "تعجبنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي".
وأضافت أن "القرار مثل مفاجأة غير مقبولة وسنتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك".
وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، مستشار الأمن الوطني السابق، فالح الفياض، وربطت بينه وبين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة العراقية في 2019.
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