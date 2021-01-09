إسرائيل تسعى لشراء سرب من مقاتلات إف - 35 قبل رحيل ترامب

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي "بيني جانتس"، رغبته في أن تشتري بلاده سربا ثالثا من طائرات الشبح الأمريكية المقاتلة إف - 35 من الولايات المتحدة.

وقال "جانتس"، إنه يأمل في إتمام الصفقة قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، قبل 20 يناير الجاري.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "جانتس"، قوله: "نحتاج، بلا شك، إلى تعزيز أسطولنا بطائرات إف-35، التي نمتلك منها في الوقت الراهن سربين ... سنشتري سِربا ثالثا .. هذا ما طلبته من الأمريكيين".

وتجري إسرائيل محادثات مع واشنطن لبحث كيفية الحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط، وذلك بعد اعتماد إدارة ترامب العام الماضي صفقة طائرات إف-35 محتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت حيازة هذا النوع من الطائرات في السابق حِكرًا على إسرائيل في المنطقة.