بمحيط الكابيتول.. اكتشاف سيارة معبأة بأسلحة لاستخدامها في اقتحام الكونجرس

كشفت سلطات الادعاء الفيدرالية الأمريكية أن رجلا من ولاية ألاباما، أوقَف طيلة ساعات سيارة معبَّأة بـ 11 قنبلة تقليدية الصنع وبندقية ومسدس على مقربة من الكونجرس قبل الانتباه له.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أضافت سلطات الادعاء أن عناصر الأمن عثروا على رجل آخر في محيط الكونجرس بواشنطن بحوزته بندقية ومئات الخراطيش مصرحا بنيته قتل نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية والخصمة الشرسة للرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب.

وقدم الإدعاء العام الفيدرالي مثل هذه العينات، التي كشف عنها للإعلام الأمريكي، من ضمن وقائع أخرى عديدة، لتأكيد أن تسخير عناصر مسلحة لدعم عملية اقتحام مقر الكونجرس من طرف الموالين لدونالد ترامب حقيقة وليست مجرد أقاويل.

وأكدت هذه الهيئة القضائية أنها ستكشف المزيد كلما تقدمت التحقيقات المعمقة والواسعة النطاق في قضية اقتحام مقر الكونجرس من طرف المئات من أنصار دونالد ترامب قبل أيام.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الجمعة توجيهها اتهامات لـ 13 شخصا على ارتباط بأحداث اقتحام الكونجرس، من بينهم مُشرِّع من فرجينيا الغربية وآخر اقتحم مكتب نانسي بيلوسي وجلس في مكتبها ملتقطا صورا لنفسه.

ويتساءل الرأي العام الأمريكي والدولي إن كانت هذه الأحداث ستؤول إلى توجيه اتهامات للرئيس ترامب ذاته ومحاكمته بداعي أنه هو من دعا أنصاره إلى الذهاب إلى مقر الكونجرس، مثلما تتصاعد أصوات بعض السياسيين والمشرعين الداعين إلى محاسبته، في وقت تُتداول فيه معلومات عن تفكيره في إصدار مرسوم بالعفو عن نفسه في سابقة لم يشهدها تاريخ الولايات المتحدة السياسي.