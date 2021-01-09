القادم أسوأ.. مفاجأة دموية يجهزها أنصار ترامب لـ بايدن يوم تنصيبه

كشف تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية عما يحضر له أنصار ترامب قبل يومٍ من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالرئاسة لتشتعل الأمور في اليوم الـ20 من الشهر الجاري أو قبله بساعات، حيث أكدوا إنه إما أن يكون ترامب رئيسًا لأمريكا أو إنهم سيعلنون الحرب "الأمر بهذه البساطة".

وقال مناصرون لترامب تحدثوا لشبكة سي إن إن، ولم يكشفوا عن أنفسهم "إذا كنت لا تعرف كيفية التصوير، فعليك أن تتعلم الآن. سنقتحم المباني الحكومية ونقتل رجال الشرطة ونقتل حراس الأمن ونقتل الموظفين والعملاء الفيدراليين ونحرق، وسنطالب بإعادة فرز الأصوات".

في الأسابيع والأيام والساعات التي سبقت حصار الكابيتول يوم الأربعاء الماضي من قبل مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، كانت علامات التحذير واضحة، من خلال منشورات عبر الإنترنت من جماعات الكراهية ومحرضين من اليمين المتطرف يحرضون على حرب أهلية، وقتل كبار المشرعين وهجمات على منفذي القانون.

وفي اللحظة الراهنة ومع سقوط خمسة قتلى - بما في ذلك ضابط في شرطة الكابيتول يوم الاقتحام- يحذر الخبراء من أن الدعوات إلى العنف قد اشتدت قبل يوم التنصيب.

قال جوناثان جرينبلات ، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير ، التي تتعقب الكراهية وتقاومها: "نشهد ... أحاديث من هؤلاء المتطرفين البيض ، ومن المتطرفين اليمينيين - إنهم يشعرون بالجرأة في هذه اللحظة".

واضاف "نتوقع تماما ان هذا العنف قد يزداد سوءا قبل ان تهدأ الأمور".