نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تسجل 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ورجحت وصول اللقاح المضاد للفيروس خلال الربع الأول من العام.

وأصدرت الصحة الفلسطينية، بيانًا قالت فيه إن قطاع غزة سجل 347 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وبحسب الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة 100 "منهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".